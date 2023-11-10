Крупный пожар произошел на складе в Ленинском округе Подмосковья. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.

В настоящее время возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС России. К тушению привлечены девяносто человек и почти тридцать единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Кишкино загорелось здание с деревянными паллетами.