Крупный пожар произошел на складе в Ленинском округе
Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Крупный пожар произошел на складе в Ленинском округе Подмосковья. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.
В настоящее время возгорание локализовано, сообщила пресс-служба МЧС России. К тушению привлечены девяносто человек и почти тридцать единиц техники.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Кишкино загорелось здание с деревянными паллетами.