Крупный пожар произошел в металлическом ангаре в подмосковном Дмитрове
Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре в Подмосковье
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
В металлическом ангаре в подмосковном Дмитрове произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Сведения о пожаре в нежилом здании на улице Профессиональная поступили спасателям утром в пятницу. Спустя час возгорание было локализовано на площади семьсот пятьдесят квадратных метров.
Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Дмитровская городская прокуратура. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона, причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе в подмосковной деревне Картино. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.