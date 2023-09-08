Крупный пожар произошел в металлическом ангаре в подмосковном Дмитрове

В металлическом ангаре в подмосковном Дмитрове произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о пожаре в нежилом здании на улице Профессиональная поступили спасателям утром в пятницу. Спустя час возгорание было локализовано на площади семьсот пятьдесят квадратных метров.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Дмитровская городская прокуратура. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона, причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе в подмосковной деревне Картино. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.