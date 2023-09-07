Пожар площадью около тысячи «квадратов» произошел на складе в подмосковной деревне Картино
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковной деревне Картино
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Крупный пожар произошел на складе, расположенном в деревне Картино Ленинского городского округа Подмосковья.
Сведения о возгорании в нежилом здании на улице Овражная поступили спасателям накануне вечером. Когда на место прибыли первые пожарные, наблюдалось плотное задымление, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
В районе двух часов ночи пожару присвоили второй ранг сложности. Спустя почти полтора часа огонь был локализован на площади около тысячи квадратных метров.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. К тушению привлечены почти восемьдесят человек и двадцать шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Красногорске.