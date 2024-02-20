Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Шатуре

В подмосковной Шатуре вспыхнула кровля жилого дома. Огонь распространился на площади 400 «квадратов», сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время возгорание локализовано. На месте работают свыше пятидесяти спасателей и семнадцать единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области, загорелся многоквартирный дом на улице Клары Цеткин. Жильцов оперативно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое детей 2023 года рождения получили ожоги при пожаре в частном доме под Рузой.