Крупный пожар в автосервисе в Химках полностью потушен
Фото: [пресс-служба МЧС России по Московской области]
Крупный пожар в автосервисе в подмосковных Химках полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.
Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. К тушению привлекали почти сорок спасателей и свыше десяти единиц техники.
О пострадавших не сообщается. Известно, что из здания автосервиса самостоятельно эвакуировались пять человек.
Ранее крупный пожар произошел на территории мясокомбината в Пушкино.