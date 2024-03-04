Крупный пожар в автосервисе в Химках полностью потушен

Крупный пожар в автосервисе в подмосковных Химках полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. К тушению привлекали почти сорок спасателей и свыше десяти единиц техники.

О пострадавших не сообщается. Известно, что из здания автосервиса самостоятельно эвакуировались пять человек.

Ранее крупный пожар произошел на территории мясокомбината в Пушкино.