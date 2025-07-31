Крупный пожар в Пензе: город атаковали украинские БПЛА

После налета на Пензу украинских БПЛА, на одном из городских предприятий зафиксировано крупное возгорание. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам очевидцев события, в Пензе утром 31 июля слышали сильный взрыв. После этого над одним из городских районов стал подниматься густой дым. Это произошло после того, как был объявлен режим «Беспилотной опасности».

«Совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют», — указал глава региона.

Он добавил, что лично находится на месте ЧП, службы экстренного реагирования уже устраняют все последствия воздушного удара.

Ранее сообщалось, что необычное происшествие зафиксировали рыбаки в Бежицком районе Брянской области — вражеский беспилотник совершил «самоутопление» в озере Орлик. Они даже засняли видео, на котором украинский БПЛА теряет управление и стремительно падает в воду.