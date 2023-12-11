Крупный пожар в подмосковном селе Беседы потушен

Спасатели ликвидировали крупное возгорание в селе Беседы Ленинского округа Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел накануне поздно вечером. Загорелись мансарда и кровля нежилого здания. Огонь распространился на площади четыреста квадратных метров.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению привлекали свыше пятидесяти человек и пятнадцать единиц техники.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Красногорска подожгла дом, в котором находилась с родителями.