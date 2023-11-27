Крупный пожар в жилом доме под Шатурой унес жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в селе Шарапово городского округа Шатура, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание случилось накануне. Огонь полностью охватил двухэтажную постройку и распространился на площади сто двадцать квадратных метров.

К тушению привлекали свыше тридцати человек и десять единиц техники. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух человек. В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются личности погибших.

Ранее сообщалось, что в Можайске четырехлетняя девочка случайно задела подолом платья включенную газовую конфорку. Ребенок погиб от полученных ожогов.