Задела конфорку подолом: на четырехлетней девочке из Подмосковья загорелось платье, ребенок умер от ожогов

В Подмосковье четырехлетняя девочка задела подолом платья работающую газовую конфорку. Одежда на малышке моментально вспыхнула. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, трагедия произошла 11 ноября в деревне Павлищево под Можайском. Пока мама девочки отошла ненадолго в комнату, ее дочь залезла на кухне на табуретку, чтобы достать что-то из гарнитура над плитой, на которой в это время кипятился чайник.

Уточняется, что когда девочка поступила в больницу, у нее был ожог 72 процентов тела. На вертолете ее доставили в ожоговое отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь ребенка около двух недель. За это время девочка пережила несколько операций. Планировалась транспортировка в Москву, однако спасти малышку не удалось, у нее отказали почки.

По факту произошедшего начата проверка. Известно, что семья благополучная и на учетах не состоит.

Ранее сообщалось, что при пожаре в подмосковной деревне Марусино погибли двое детей, их отец и дедушка.