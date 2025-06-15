Крушение вертолета в Гималаях унесло жизни семи человек

В Индии произошла трагедия, в результате которой погибли семь человек из-за крушения вертолета в Гималаях. Среди жертв были шесть паломников и пилот. Об этом сообщило агентство PTI.

Согласно информации, предоставленной Нандан Сингхом Раджваром, представителем управления по чрезвычайным ситуациям округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд, авария произошла в условиях плохой видимости, спровоцированной неблагоприятными погодными условиями. Это обстоятельство значительно осложнило ситуацию для спасателей.

Вертолет вылетел из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тысяч метров над уровнем моря, рано утром. Однако, вскоре после взлета, произошел инцидент: воздушное судно упало и загорелось в густых лесах Гаурикунда. Информация о причинах аварии в данный момент продолжает поступать, и власти ведут расследование.

«Среди погибших были шесть паломников и пилот», — указал Раджвар.

Данное происшествие подчеркивает опасности, связанные с авиаперевозками в горных районах, особенно в условиях изменчивой погоды. Паломники, стремящиеся посетить святые места, могут столкнуться с непредвиденными рисками, и этот трагический случай служит напоминанием о необходимости повышенной осторожности в таких обстоятельствах. Спасательные службы работают над тем, чтобы взять ситуацию под контроль и предоставить помощь всем нуждающимся.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе, которая произошла в Индии. Пассажирский самолет во время взлета рухнул на жилой квартал. Среди погибших 317 человек, в том числе это люди, которые находились в домах. Это крупнейшая авиакатастрофа в Индии и первая для Boeing 787 Dreamliner.