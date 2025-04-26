Крымчане почувствовали ряд сильных подземных толчков

В Крыму зарегистрировали четыре подземных толчка. Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила РИА Новости, что одно из этих сейсмических событий произошло в черноморской акватории, а три других были зафиксированы на территории, прилегающей к водопаду Учан-Су.

Бондарь уточнила, что наиболее мощное из зафиксированных на суше землетрясений обладало энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3. По ее словам, данные подземные толчки характеризовались как слабые.

Тем не менее, из-за небольшой глубины залегания эпицентра и его нахождения на поверхности земли, жители окрестностей водопада Учан-Су смогли почувствовать эти колебания.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Стамбуле.