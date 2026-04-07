Крымские леса: 72% площади находится под прицелом камер

В Крыму под непрерывным видеоконтролем сейчас находится почти три четверти всех лесов — 72% от общей площади лесного фонда, что в цифрах составляет 234 тысячи гектаров. Эту информацию в эфире телеканала «Крым 24» озвучил замминистра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев, который также является заместителем главного государственного инспектора региона.

По его словам, суть системы проста и эффективна: наблюдение ведется круглосуточно, а ключевая задача — моментально засечь любую термоточку. Как только оборудование фиксирует подозрительное тепловое пятно, автоматически отправляется сигнал, и специалисты уже не изучают сводки, а сразу выезжают на место. Это принципиально меняет скорость реакции по сравнению с традиционными методами.

Чиновник добавил, что быстрее всего пожарные получали информацию напрямую от МЧС — этот канал стал самым оперативным. На втором месте оказалась как раз автоматизированная система «Лесохранитель», а замыкают тройку обычные наземные лесные патрули. То есть технологии уже обогнали классическое патрулирование, но пока уступают прямым звонкам в экстренные службы.

По его мнению, Крым постепенно переходит от реактивной борьбы с огнем к превентивному мониторингу. Камеры не устают, не отвлекаются и видят больше человека. Однако итог двоякий: автоматика — мощный инструмент, но пока самый надежный канал оповещения — все еще «человеческий» (звонок в МЧС). Значит, в ближайшее время ставку сделают на гибридную схему — развитие видеосетей при параллельной работе с населением и службами. Лес от этого только выиграет.

