Крымский мост перекрыт для движения автомобилей

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Отмечается, что движение перекрыто с 02:36 по московскому времени. Водителям и пассажирам посоветовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Об ограничения на Крымском мосту регулярно сообщают по соблюдениям безопасности. Владельцев автомобилей призывают с пониманием относиться к таким мерам.

8 октября 2022-го года киевский режим устроил теракт на мосту, в результате чего было повреждено шоссейное полотно и погибли люди. Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023-го года надводными беспилотниками ВСУ, в результате чего также пострадало асфальтовое покрытие и погибла семья из Белгородской области.

Ранее мы сообщали, что на Украине в заложниках в подвалах держат военнослужащих. Им не выплачивают заработную плату.