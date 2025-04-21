Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост временно остановлено вечером в понедельник, 21 апреля. Об этом сообщил оперативный телеграм-канал инфоцентра, освещающего обстановку на подъездных путях к транспортной артерии.

Движение по мосту было перекрыто в 21:56 по московскому времени. В официальном заявлении причины данного решения не уточняются.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Участников дорожного движения, находящихся непосредственно на мосту или в зоне предварительного досмотра, просят сохранять самообладание и четко выполнять все инструкции сотрудников службы транспортной безопасности.

Позднее на территории Республики Крым была объявлена авиационная опасность, сообщило РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

Ранее компания «Автодор» приняла в управление новую федеральную трассу А-289 Краснодар — Керчь и объявила платный проезд с 22 апреля.