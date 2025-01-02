Крышу легковушки снесло полностью: появились подробности смертельного ДТП в Крыму

В Крыму около села Шахтино произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает МВД по Республике.

Столкновение случилось в 12:35 по местному времени на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопс. По предварительной картине произошедшего, «Шевроле» направлялось в сторону Джанкоя, но столкнулся с отечественной машиной «Лада Калина», выехав на встречную полосу.

Погибли три человека, все они из «Лады». Двум жертвам ДТП нет 18 лет: они 2018 и 2023 годов рождения. Водители обоих транспортов попали в больницы с травмами.

Фото: [ t.me/mvdCrimea82 ]

Судя по опубликованным кадрам на канале МВД, одна из машин после удара отлетела за пределы трассы: верх легковушки полностью снесло. Другой транспорт остался без бампера и с разбитым лобовым стеклом. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что российские туристы на автобусе попали в жесткое ДТП в Таиланде. Почти 30 человек пострадали.