Крышу легковушки снесло полностью: появились подробности смертельного ДТП в Крыму
МВД раскрыло подробности смертельного ДТП с детьми в Советском районе Крыма
Фото: [t.me/mvdCrimea82]
В Крыму около села Шахтино произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает МВД по Республике.
Столкновение случилось в 12:35 по местному времени на автодороге Таврида-Джанкой-Красноперекопс. По предварительной картине произошедшего, «Шевроле» направлялось в сторону Джанкоя, но столкнулся с отечественной машиной «Лада Калина», выехав на встречную полосу.
Погибли три человека, все они из «Лады». Двум жертвам ДТП нет 18 лет: они 2018 и 2023 годов рождения. Водители обоих транспортов попали в больницы с травмами.
Фото: [t.me/mvdCrimea82]
Судя по опубликованным кадрам на канале МВД, одна из машин после удара отлетела за пределы трассы: верх легковушки полностью снесло. Другой транспорт остался без бампера и с разбитым лобовым стеклом. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что российские туристы на автобусе попали в жесткое ДТП в Таиланде. Почти 30 человек пострадали.