Туристический автобус с россиянами попал в жесткое ДТП в Таиланде

Перевозивший туристов из России автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, пишет Shot. По данным канала, пострадали не менее 30 человек.

По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Более 30 обратились за медпомощью, многих госпитализировали после ДТП. Предполагают, что автобус протаранил внедорожник Toyota Fortuner, а затем и врезался в бетонное ограждение. Основной удар пришелся на левую часть автобуса, а также перед.

Как обратили внимание после публикации видео с места аварии, автобус лихачил и ехал на большой скорости, хотя уже подъезжал к пункту пропуска Паттайи.

Насколько серьезно пострадали 27 пассажиров пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что россиянке, пострадавшей в ДТП на Пхукете, выставили счет почти на девять млн рублей.