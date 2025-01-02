Туристический автобус с россиянами попал в жесткое ДТП в Таиланде
Автобус с туристами из РФ попал в ДТП близ Паттайи, почти 30 человек пострадали
Фото: [unsplash.com]
Перевозивший туристов из России автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, пишет Shot. По данным канала, пострадали не менее 30 человек.
По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров. Более 30 обратились за медпомощью, многих госпитализировали после ДТП. Предполагают, что автобус протаранил внедорожник Toyota Fortuner, а затем и врезался в бетонное ограждение. Основной удар пришелся на левую часть автобуса, а также перед.
Как обратили внимание после публикации видео с места аварии, автобус лихачил и ехал на большой скорости, хотя уже подъезжал к пункту пропуска Паттайи.
Насколько серьезно пострадали 27 пассажиров пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что россиянке, пострадавшей в ДТП на Пхукете, выставили счет почти на девять млн рублей.