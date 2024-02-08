Ксения Мишонова: Семь городов Подмосковья вошли в зеленую зону по безопасности для детей

Рейтинг безопасности городских округов Подмосковья составили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. При составлении рейтинга учитывалось пять показателей: ДТП, пожары и газ, выпадения из окон, утопления, а также происшествия на железных дорогах.

Примечательно, что в прошлом году общее число происшествий сократилось на пять процентов в сравнении с 2022 годом. Это хороший показатель с учетом того, что детское население у нас выросло более чем на сто шестьдесят тысяч человек.

Также подмосковный детский правозащитник сообщила, что в семи муниципалитетах Московской области в 2023 году не произошло ни одного случая гибели и травмирования детей по учитываемым в рейтинге показателям. Так, в зеленой зоне оказались Жуковский, Зарайск, Пущино, Серебряные Пруды, Восход, Звездный городок, Молодежный.

При этом тревожной остается статистика происшествий на железных дорогах. Число происшествий за год увеличилось почти на семьдесят процентов. За прошлый год в регионе уже 26 погибших и 13 травмированных. Мишонова отметила, что больше всего происшествий в Раменском, Люберцах и Реутове.

Она пояснила, что происшествия происходят преимущественно в городах, где идет строительство МЦД, и сняты ограждения вдоль железных дорог.