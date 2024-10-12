В Ингушетии в результате стрельбы погиб сотрудник МВД
Нападение в Ингушетии: расстрел авто полиции — трое погибших
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В Ингушетии в результате обстрела автомобиля, по предварительным данным, погибли один сотрудник полиции и двое гражданских лиц. Об этом сообщают правоохранительные органы региона, информирует РИА Новости.
Ранее в правоохранительных структурах региона агентство уведомили, что вечером на трассе при въезде в Магас неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники центра "Э" республиканского МВД.