Кубань запросила помощь в сборе нефтепродуктов на морском побережье

Краснодарскому краю необходима помощь на федеральном уровне в ликвидации последствий разлива мазута после крушения двух танкеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор заявил, что уже обратился с соответствующей просьбой к главе Министерства по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову. На данный момент уже собрано порядка 30 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Возможно, придется собирать порядка 200 тыс. тонн такой почвы.

«Важно наладить систему утилизации. На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия», — указал он.

Кондратьев добавил, что именно для обработки снятого грунта и необходима помощь федеральных властей. Они могут привлечь дополнительные ресурсы для решения данного вопроса.

Власти региона также стали привлекать волонтеров для помощи им в сборе загрязненной почвы. Для этих целей заработал единый портал помощи черноморскому побережью «Спасай море».

Ранее сообщалось, что в Черном море была обнаружена носовая часть потерпевшего крушение танкера. Ее нашли с помощью эхолота, после чего стали обследовать на предмет нахождения в ней остатков нефтепродуктов.