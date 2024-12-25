У берегов Кубани нашли носовую часть потерпевшего крушение танкера «Волгонефть»
В Черном море обнаружили носовую часть танкера «Волгонефть-239»
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В Черном море нашли носовую часть танкера «Волгонефть-239», который 15 декабря потерпел крушение рядом с Керченским проливом. Об этом сообщила администрация Краснодарского края на сайте.
Отмечается, что обнаружить переднюю часть судна удалось с помощью эхолота. На данный момент специалисты проводят водолазное обследование на предмет утечки мазута.
Кроме того, уточнили в ведомстве, также продолжается мониторинг прибрежной линии протяженность 160 км, а также акватории для выявления загрязненных участков.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Суда принадлежат компании их Пермского края «Кама Шиппинг».
В результате инцидента в море могло вытечь около 4 тыс. тонн мазута. Под свой личный контроль дело с крушением танкеров взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как сообщил телеграм-канал Mash, нефтепродукты затонувших танкеров добрались и до побережья Крыма. Последствия инцидента на полуострове также устраняют волонтеры и специалисты МЧС.
25 декабря стало известно, что в результате ЧП с танкерами власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального масштаба.