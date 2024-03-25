Российские силовики объявили об уничтожении двух комплексов «Patriot» в киевском аэропорту Жуляны

Российским ракетным ударом на территории аэропорта были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса «Patriot», которые были поставлены Киеву Соединенными Штатами. Об этом сообщил ТАСС .

Журналисты сослались на слова представителей силовых ведомств.

«Подтверждаем поражение двух Patriot в Жулянах», - заявили силовики.

Они также добавили, что в экипажи, которые обслуживали данные зенитно-ракетные комплексы, входили наемники из различных стран НАТО. Ранее появлялись сведения, что в Жулянах прогремел очень сильный взрыв. Еще два подобных взрыва были слышны в самом Киеве.

На прошлой неделе власти Киева сообщали о повреждениях энергетической и промышленной инфраструктуры на территории украинской столицы. Тогда на воздух взлетели два промышленных предприятия, а также трансформаторная подстанция.