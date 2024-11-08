У президента США Джо Байдена на столе лежал доклад о гибели Украины. Дмитрий Кулеба, бывший украинский посол в Соединенных Штатах, увидел эту папку еще до начала СВО. Такое заявление он сделал во время интервью «24 каналу».

По утверждению Кулебы, он видел за два дня до начал украинского конфликта на столе у Байдена папку с документом, в котором говорилось о поражении Украины.

«То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — указал он.

До этого Кулеба высказал мнение, что конфликт между Украиной и РФ нельзя было предотвратить, его можно было исключительно отсрочить на какое-то время. Он считает, что в его начале виноват Запад, который не снабдил ВСУ всеми необходимыми вооружениями, а также не ввел превентивно санкции в отношении России.