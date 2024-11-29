29 ноября состоялся очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом в соцсетях сообщил военкор Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

В рамках договоренностей Украина передала России тела 52 военнослужащих, в то время как Киев получил 502 тела. Такие цифры демонстрируют существенную диспропорцию в потерях обеих сторон.

Украинская сторона уточнила, что тела, переданные Россией, были опознаны и подготовлены для передачи в морги, где их идентифицируют и позже передадут родственникам для захоронения. С российской стороны в публикациях подчеркивается, что изначально планировалось вернуть 48 тел, однако в итоге эта цифра была увеличена до 52.

Регулярные обмены телами погибших военных начались в 2022 году и продолжаются по сей день. Подобные действия не только обеспечивают соблюдение гуманитарных норм, но и позволяют семьям с обеих сторон попрощаться с близкими.

Ранее стало известно о том, что Меркель посоветовала Украине лучше подумать о переговорах с Россией.