Враг атаковал Сальск под Ростовом: очевидцы публикуют фото налета дронов ВСУ

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории локомотивного депо в городе Сальске Ростовской области были повреждены здания. Об этом стало известно от исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря.

В своём Telegram-канале Владимир Березовский, занимающий пост главы администрации Сальского района, сообщил, что в районе были сбиты два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо, выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: [ соцсети ]

Сейчас на месте работают представители региональных экстренных служб.

Ранее сообщалось, что блогер Васильев сравнил атаку украинских БПЛА на Казань с терактом в США 11 сентября.