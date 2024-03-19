Курчатовская АЭС в Курской области подверглась атаке со стороны ВСУ

В Курской области начались обстрелы со стороны Украины. По информации Mash, противник пытался ударить по атомной электростанции в регионе.

Как минимум одна ракета 200-С и пять дронов летели в сторону АЭС в Курской области. Несмотря на попытку украинской армии, средства ПВО справились с защитой предприятия и области.

После этого обломки полетели в разные стороны, как это и бывает после уничтожения снарядов в воздухе. Некоторые части ракеты упали на подстанцию «Высокая»: она снабжает электричеством как минимум семь улиц.

Губернатор области Старовойт предостерег жителей от приближения к обломкам. Всем на время сигнала опасности лучше находиться в укрытиях.

Напомним, в приграничных с Украиной регионах вновь шумят сигналы о ракетной опасности. Вскоре начались очередные обстрелы. ВСУ производят массированные атаки, но пока в Белгородской и Курской областях все сбивают. В первой сбили 11 целей, а во второй — не менее шести.

Ранее сообщалось, что в Курской области начались перебои со светом.