В Курской области объявлена ракетная опасность: есть перебои со светом

По данным властей, в регионе объявлена ракетная опасность. Жителей просят укрыться в безопасных местах, а в случае, если вы находитесь в квартире, то отойти от окон в помещения со сплошными стенами. Если же вы находитесь на улице, то рекомендуется пройти в укрытие или зайти хотя бы в подходящее укрытие.

В связи с атакой, уточняет Старовойт, в Курской области наблюдаются перебои со светом, сейчас аварийные бригады приступили к ликвидации последствий. Позже в Минобороны России рассказали, что украинцы пытались атаковать регион переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200, которая была уничтожена в небе.