Курьер попал в больницу после избиения разгневанным отцом в Краснодаре

В Краснодаре произошел резонансный инцидент с участием курьера и местного жителя, дочь которого пострадала в ДТП. Конфликт, попавший на видео, активно распространяется в Сети, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Кадры с места происхождения показывают, что семья с ребенком находилась возле подъезда жилого дома. Внезапно девочка выбежала на проезжую часть, и хотя мать мгновенно среагировала криком «Стой!», курьер на мопеде не успел сманеврировать и совершил наезд на ребенка.

От столкновения сам курьер потерял равновесие и упал с транспортного средства. Этим моментом воспользовался отец сбитой девочки. Мужчина в состоянии аффекта набросился на виновника происшествия, оттащил его к подъезду, опрокинул на землю и начал избивать кулаками.

Обстоятельства случившегося и возможные последствия для обеих сторон конфликта в настоящее время устанавливаются.

