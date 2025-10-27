Курьер попал в больницу после избиения разгневанным отцом в Краснодаре
Telegram-канал: житель Краснодара избил курьера, сбившего его дочь на мопеде
В Краснодаре произошел резонансный инцидент с участием курьера и местного жителя, дочь которого пострадала в ДТП. Конфликт, попавший на видео, активно распространяется в Сети, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».
Кадры с места происхождения показывают, что семья с ребенком находилась возле подъезда жилого дома. Внезапно девочка выбежала на проезжую часть, и хотя мать мгновенно среагировала криком «Стой!», курьер на мопеде не успел сманеврировать и совершил наезд на ребенка.
От столкновения сам курьер потерял равновесие и упал с транспортного средства. Этим моментом воспользовался отец сбитой девочки. Мужчина в состоянии аффекта набросился на виновника происшествия, оттащил его к подъезду, опрокинул на землю и начал избивать кулаками.
Обстоятельства случившегося и возможные последствия для обеих сторон конфликта в настоящее время устанавливаются.
