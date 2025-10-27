Туристический автобус с жителями Китая врезался в зерновоз в Приморском крае

Туристический автобус с гражданами КНР совершил лобовое столкновение с фурой в Приморском крае. Инцидент произошел недалеко от пограничного пункта в селе Галенки, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

По предварительной информации следствия, причиной аварии стал прицеп зерновоза, который находился на проезжей части без обязательных предупреждающих знаков. Водитель автобуса, перевозившего китайских туристов, не успел среагировать на внезапное препятствие и на полном ходу врезался в него.

В результате мощного удара передняя часть пассажирского транспорта, включая кабину, получила серьезные механические повреждения. Очевидцы засняли на видео группу людей, предположительно туристов из Китая, стоящих на обочине рядом с поврежденным автобусом, который объезжал другой транспорт.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших на текущий момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мигрант на такси сбил двух школьников.