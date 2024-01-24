Курьера мошенников, обманувших пенсионера из Черноголовки, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого двадцатипятилетнего жителя Подмосковья, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что девяностопятилетнему жителю Черноголовки позвонили со словами, что его внучка стала виновницей ДТП. Для того, чтобы родственница избежала уголовной ответственности, пенсионеру необходимо было в кратчайший срок передать курьеру восемьсот тысяч рублей.

К сожалению, не заподозрив обмана, пожилой мужчина выполнил требования аферистов и передал наличные пришедшему к нему молодому человеку. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли установить личность курьера, который забирал денежные средства, и задержали его по месту жительства во Фрязино.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что число преступлений, совершаемых на территории Подмосковья, сократилось.