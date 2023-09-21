Курьера телефонных мошенников, обманувшего пенсионерку из Дмитрова, задержали

Сотрудники уголовного розыска из Дмитрова задержали 33-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа по подозрению в совершении мошеннических действий. Об этом заявили в ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что на стационарный телефон восьмидесятиоднолетней местной жительнице позвонила якобы ее близкая подруга, которая рассказала, что стала виновницей ДТП, в результате чего пострадал человек. Затем в разговор вступил сотрудник правоохранительных органов, который потребовал денежные средства за непривлечение знакомой к уголовной ответственности.

Отмечается, что мошенники сказали, что деньги необходимо вместе с вещами положить в сумку и оставить возле калитки своего дома. После выполнения условия на место подъехал водитель такси и забрал пакет, в котором находилось сто тысяч рублей. Позже пенсионерка позвонила подруге и выяснила, что последняя все это время была дома и никуда не выходила. Догадавшись об обмане, женщина обратилась в полицию.

В этот же день в Москве полицейские задержали мужчину, которому таксист передал сумку с деньгами. Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл работодатель.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления, а также выявляют дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

Ранее стало известно, что в Подмосковье арестовали мужчину, который чуть не зарубил сожительницу топором.