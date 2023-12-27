Курьера телефонных мошенников задержали на месте преступления в подмосковных Химках

Сотрудники уголовного розыска задержали в Химках ранее судимого двадцатичетырехлетнего жителя Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, на мобильный телефон семидесятитрехлетней местной жительницы позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. А для того, чтобы обезопасить финансы, пенсионерке стоит снять со счета деньги и передать их доверенному лицу для помещения на безопасный счет.

Пожилая женщина забрала денежные средства из банка, однако засомневалась в словах звонивших и решилась рассказать все сыну, вместе с которым они обратились в отдел полиции. После того, как заявительница передала более одного миллиона рублей пришедшему к ней домой незнакомому мужчине, полицейские смогли его задержать.

При обыске у него обнаружили и изъяли пакет с деньгами и мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении пожилых граждан. Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу курьером. Известно, что в отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что работник подмосковного автосервиса угнал иномарку клиента и попал на ней в ДТП.