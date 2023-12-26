Работник подмосковного автосервиса угнал иномарку клиента и попал на ней в ДТП

В Дмитрове задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в угоне иномарки стоимостью три миллиона рублей.

Подозреваемый — работник одного из автосервисов. По предварительным данным, мужчина взял ключи от машины клиента и уехал. Во время движения он не справился с управлением и совершил ДТП, рассказала начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Полицейские изъяли похищенный автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные похитили 70-летнюю женщину, которая ехала из Москвы на дачу в Каширу.