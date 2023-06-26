«Курящие живут дольше»: руководитель «ЛизаАлерт» раскрыл главные способы выживания в лесу

С наступлением теплого сезона количество пропавших всегда возрастает. Как рассказал руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, самые пиковые цифры можно увидеть к середине сентября.

По словам собеседника, в Московском регионе пропадает одновременно более 100 человек в день.

«С каждой неделей ситуация будет усугубляться. Люди уходят в леса, одеваясь в шорты, футболки и в лучшем случае ветровки. А между тем ночью возможны заморозки. Те, кто ушел днем в плюс 23 и заблудился, ночью подвергся таким температурным испытаниям, которые далеко не каждый может перенести», — рассказал Сергеев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Руководитель известной поисковой организации подчеркнул: важно помнить, что лес — это не парк, а опасная среда. Особенную беспечность порой проявляют любители тихой охоты.

«Когда вы волнуетесь, как бы не собрать гриб, который может вас отравить, вспомните, что на двух людей, которые погибнут в Московском регионе от отравления грибами, придется около 150 человек, которые не выйдут из леса и погибнут в ходе сбора грибов», — отметил Сергеев.

Собеседник добавил, что в лес с собой нужно взять спички, зажигалку и обязательно воду — не менее литра.

«У поисковиков есть такая шутка: курящие люди живут дольше, потому что обеспечить себе костер — максимально продлить жизнь», — объяснил Сергеев.

На ногах во время долгой прогулки в лесу должны быть непромокаемые ботинки, в рюкзаке — одежда, рассчитанная на похолодание. Ну и самое главное — с собой нужно взять заряженный мобильный телефон, предварительно рассказав знакомым, куда вы собираетесь.

В случае ЧП важно сообщить о пропаже человека как можно скорее.

«Если мы начинаем поиск в Московском регионе в природной среде в первый день пропажи человека, по статистике, спасаем 96 процентов людей. Это очень высокая цифра, которой практически нет нигде больше в мире. А если начинаем поиск на третьи сутки, то найдем и спасем меньше половины пропавших», — подчеркнул Сергеев.

Подробнее о том, как следует ходить в лес за грибами, и о работе поисковиков летом читайте здесь.