По предварительным данным, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины вечером в воскресенье, 1 июня, в частном секторе Курска произошло возгорание двух жилых домов. Эту информацию подтверждают видеоматериалы, опубликованные в местных сообществах.

В данный момент в Курске раздаются взрывы. Вооруженные силы Украины наносят удары по городу с помощью беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы сообщают о чёрном дыме, который поднимается в одном из районов.

По информации от местных жителей, в данный момент украинские военные ведут обстрел города с помощью реактивных беспилотных летательных аппаратов. Жители города за последний час зафиксировали семь взрывов в небе над Курском. Система противовоздушной обороны пока не совсем успешно отражает вражеские атаки.

В одном из районов наблюдается интенсивное задымление. На данный момент нет официальных данных о разрушениях и пострадавших.

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