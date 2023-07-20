Курские пограничники сбили беспилотник ВСУ антидроном из Подольска

Как сообщило РИАМО, гуманитарный груз с антидроновым ружьем на передовую во вторник на этой неделе лично привез глава городского округа Дмитрий Жариков. Спустя день пограничники опробовали антидрон в деле, сбив беспилотник ВСУ.

Уточняется, что вместе с антидроном бойцам на передовую из Подольска также доставили усилители связи, дизельный генератор, автомобильный усилитель, бронежилеты, маскировочные сети и многое другое.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского двадцать автомобилей высокой проходимости.