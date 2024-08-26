Курский депутат Золотарев: ВСУ били по мостам во время эвакуации мирных жителей

Украинская армия стремилась разрушить мосты через реку Сейм во время эвакуации жителей Курской области, чтобы сорвать этот процесс. С таким заявлением выступил Алексей Золотарев, депутат региональной думы. Его слова привели РИА Новости.

По утверждению депутата, он лично принимал участие в эвакуации. Он сам сел за руль одного из автобусов, и с его участием было эвакуировано порядка 700 человек. ВСУ наносили удары по мостам через реку Сейм, пытаясь не дать людям выбраться в безопасное место.

«Когда перебили мост, это очень сильно осложнило эвакуацию. После этого были удары по другим нашим мостам, это очень замедлило логистику вывоза населения», — указал парламентарий.

В итоге людей пришлось переправлять через Сейм при помощи лодок. Этим процессом занимались полиция и Росгвардия. После переправы жителей на другом берегу принимал сам депутат со своим помощником, и отправлял их в пункты временного размещения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Алаудинов высказался насчет сроков освобождения Курской области от украинских войск. По его мнению, этот процесс займет максимум три месяца.