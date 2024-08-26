Алаудинов назвал сроки освобождения Курской области от полчищ ВСУ

Украинские боевики, что с начала августа наводнили российское приграничье в Курской области, не смогут протянуть больше трех месяцев. Такой прогноз дал командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он напомнил в своем аккаунте в соцсетях, что боевики ВСУ ежедневно несут внушительные потери. Кроме того, их подразделения хаотичны и растянуты на курском направлении.

«Противник очень сильно растянут. Чтобы удерживать эти большие территории (под Курском — прим. ред.) нужны очень большие ресурсы, а у него этих ресурсов нет. Он каждый день очень большие потери несет. Я так думаю, что он иссякнет максимум на протяжении 2-3 месяцев. Больше он тут вытянуть физически не сможет», — рассказал Алаудинов в своем видеообращении.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.