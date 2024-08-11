Сотрудники МЧС спасли 15 человек из загоревшегося от ракеты дома в Курске

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий разрушений от сбитой вражеской ракеты в Курске, упавшей на многоквартирный дом. Об этом сообщили представители управления МЧС области в официальных социальных сетях .

В публикации говорится, что в здании выбито большинство окон, а также повреждены балконы, но несущие конструкции дома остались в целости. Сообщается также, что спасатели уже ликвидировали возгорание и предотвратили горение нескольких машин, находившихся возле дома.

По словам представителей, сотрудники службы спасли 15 человек и эвакуировали еще 30. В данный момент на месте работает 40 спасателей и 10 единиц техники, подчеркнули представители.

Накануне мэр города Куцак сообщил о том, что упавшая ракета повредила не только дом, но и автомобили.