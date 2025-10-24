Квартира за «беспрепятственную работу»: в Белгородской области арестовали строителя-взяткодателя

В Белгородской области суд заключил под стражу руководителя крупной строительной компании Карла Лоора. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) — благоустроенной квартиры стоимостью не менее ₽18 млн, переданной через посредника должностному лицу администрации Старооскольского городского округа, сообщает РИА Новости .

По версии следствия, взятка предназначалась для обеспечения беспрепятственной работы компании в сфере строительства недвижимости. Преступление было совершено в декабре 2018 года, а его раскрытие стало результатом совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Белгородской области.

Прокуратура Белгорода поддержала ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, и суд удовлетворил требование. Мера пресечения действует в течение двух месяцев. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Параллельно возбуждено уголовное дело и в отношении чиновника администрации Старооскольского городского округа — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

