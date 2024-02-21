Семью из четырех человек спасли при пожаре в квартире в Можайске
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли семью из четырех человек, в том числе двоих детей, из задымленной квартиры в поселке Семеновское под Можайском, сообщила пресс-служба ведомства.
Возгорание случилось в многоэтажном жилом доме. О происшествии в Систему-112 сообщили очевидцы. Они увидели густой черный дым и пламя из окна квартиры на первом этаже.
На место оперативно прибыли работники 234-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Выяснилось, что все жильцы дома успели самостоятельно эвакуироваться из пожара, кроме одной семьи, проживавшей на втором этаже.
Работники «Мособлпожспаса» развернули трехколенную лестницу и эвакуировали из задымленного помещения двух взрослых и двух детей.
Затем спасатели ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседние квартиры. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Шатуре загорелась кровля многоквартирного дома.