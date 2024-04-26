Квартира загорелась в пятиэтажном доме в подмосковном Щелково

Пожар произошел в квартире в поселке Монино под Щелково, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом доме на Комсомольской улице поступили спасателям накануне поздно вечером, спустя почти полтора часа огонь был потушен.

К ликвидации возгорания привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Талдоме спасли пятнадцать кроликов, пять котят и десять декоративных крыс.