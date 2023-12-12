Квартира загорелась в подмосковном Воскресенске, пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание случилось сегодня около четырех часов утра в доме на улице Зеленая, уточнили в ведомстве. Менее чем через час огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в коттеджном поселке в Красногорске сгорел таунхаус, после тушения возгорания спасатели обнаружили тела двух женщин.