«Квартирный вопрос»: Житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире

Тридцатиоднолетний Станислав Волков убил свою пятидесятивосьмилетнюю маму лишь для того, чтобы женщина не смогла продать свою долю в их совместной квартире. Об этом сообщает SHOT .

Известно, что трагедия произошла накануне в подмосковной Балашихе, когда женщина сообщила сыну, что намерена продать свою долю в квартире. Мужчина был категорически против. Так, в ходе ссоры Станислав схватил свой охотничий нож и несколько раз ударил им мать в живот и шею. Женщина умерла на месте, а убийца сам вызвал полицию и во всем сознался. Он решил сесть в тюрьму, но получить квартиру целиком.

Ранее стало известно, что в Подмосковье осудят пенсионера, который на почве ревности задушил жену.