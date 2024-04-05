Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье пресекли деятельность лаборатории по производству мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что осенью прошлого года злоумышленники арендовали ангар в селе Мамонтово. Там было обнаружено лабораторное оборудование, упаковочные материалы, семьдесят канистр с химическими жидкостями и кристаллическое вещество.

Экспертиза показала, что вещество общей массой около четырнадцати килограммов содержит мефедрон. Все остальное изъятое будет исследовано в ближайшее время.

Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково задержали двоих иностранцев с наркотиками.