Лайки и дневники питания: россиян предупредили об опасности некоторых действий в Сети

Мошенники в Сети запустили новые схемы обмана граждан. Они под различными предлогами убеждают своих жертв установить приложения с вредоносным содержимым. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По утверждению правоохранителей, многим россиянам предлагают заработок по проставлению лайков на определенных сайтах. При этом предлагается установить приложение, которое якобы учитывает объем проделанной работы. Эта программа может включать в себя шпионское включение. Оно похищает личные данные с гаджета владельца.

Еще одним способом является предложение установить на смартфон либо компьютер дневник питания для учета потребленных калорий либо физической активности. В него также включают вредоносное содержимое. По этой причине подобные программы рекомендуют скачивать исключительно с проверенных и надежных источников.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать подросткам приобрести по низкой цене брендовые вещи на маркетплейсе Poizon. Жертва переводит деньги, но ничего не получает взамен. Обманутому клиенту могут даже позже предложить оплатить таможенную пошлину за посылку, которая якобы застряла на границе.