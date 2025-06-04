Латвийская полиция задержала нарушителя за незаконное транслирование российского ТВ

В Латвии правоохранительные органы задержали мужчину, родившегося в 1982 году, который на протяжении нескольких лет незаконно предоставлял платный доступ к российским телеканалам для более чем 400 подписчиков. Об этом сообщило издание Jauns.

Среди каналов, доступных пользователям, были «Первый канал», «Россия 1», «РТР/РТР Планета», «НТВ Мир», «ТВ Центр», «РЕН ТВ» и Russia Today. Все они запрещены к трансляции на территории Европейского союза.

Для обеспечения доступа к запрещенному контенту задержанный обошел системы защиты авторских прав и разработал систему обмена кодами телевизионного сигнала.

Мужчине предъявлены обвинения по статье 208 Уголовного кодекса Латвии, касающейся незаконной предпринимательской деятельности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Национальный совет по электронным СМИ подчеркнул, что борьба с нелегальным распространением контента является одним из ключевых направлений его деятельности в Латвии, отмечает портал.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила гражданам РФ, владеющим недвижимостью у стратегических объектов, въезжать в страну.