Лауреата Лиги Европы УЕФА арестовали по подозрению в сексуальном насилии

Рафаэль Мир, нападающий из футбольного клуба «Валенсия», был схвачен по подозрению в совершении сексуального насилия над двумя женщинами, сообщила радиостанция Cadena SER.

По данным источника, инцидент мог произойти в воскресенье на частной вечеринке в доме 27-летнего спортсмена, где, предположительно, участвовал еще один мужчина, также задержанный.

Пострадавшие женщины, возраст которых около 25 лет, нуждались в медицинской помощи.

На данный момент детали дела остаются закрытыми, однако известно, что полиция провела обыск в доме Мира и изъяла возможные улики. Ожидается, что он останется под арестом до дальнейших разбирательств.

Реакция общественности и спортивного сообщества не заставила себя долго ждать. Многие болельщики и коллеги футболиста выражают разочарование и шок от произошедшего.

Ситуация продолжает развиваться, и многие ждут официальных заявлений от представителей правоохранительных органов и клуба.

Летом этого года испанский футболист Рафаэль Мир перешел в «Валенсию» из клуба «Севилья», где он выиграл Лигу Европы УЕФА в сезоне 2022/23.

Ранее сообщалось, что в КЧР подростка признали виновным в убийстве девочки и издевательстве над ее трупом.