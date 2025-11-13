Лавина застигла лыжницу врасплох в Хакасии

На горнолыжном курорте в Хакасии, недалеко от села Приисковое, произошел опасный инцидент со сходом снежной массы. Одна из отдыхающих оказалась полностью погребена под слоем снега. Шокирующие кадры происшествия появились в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

На записи видно, как после схода лавины из-под снега торчит только нога пострадавшей. На помощь незамедлительно бросились ее друзья, которые стали вручную раскапывать девушку. Их оперативные действия позволили достаточно быстро извлечь ее из снежного плена.

Туристка отделалась испугом и не получила серьезных травм. После того, как ее достали, она смогла самостоятельно говорить и констатировала, что с ней все хорошо. Единственным комментарием, передающим всю тяжесть пережитого, стало ее короткое признание: «Страшно».

