Сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как сторонники террористов. Такую информацию озвучил специальный представитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев в интервью ТАСС.

Таким образом он прокомментировал действия сотрудников ГУР, которые предоставляют оружие террористам в Идлибе. Он подчеркнул, что лица, участвующие в поддержке и вооружении радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, заслуживают серьезной реакции со стороны властей.

Лаврентьев также отметил, что на территории Сирии располагается российский военный контингент. Они примут соответствующие меры, и этот вопрос не останется без ответа — реакция будет решительной.

Ранее Лаврентьев заявлял, что главы тех стран, которые принимают участие в астанинском формате, могут встретиться в России в 2025 году.

*запрещенная в России организация.