Без помощи со стороны Соединенных Штатов украинская армия не смогла бы запустить большинство дальнобойных ракет, которые были у нее в наличии. В этом уверен Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Его мнение привело РИА Новости.

По утверждению министра, без американской помощи большинство дальнобойных ракет ВСУ остались бы в местах своего запуска.

«Нью-Йорк таймс» недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию», — указал он журналистам.

Ранее Лавров высказал мнение, что Европа не пыталась, в отличие от США, понять первопричины конфликта на Украине. Страны ЕС и Британия, по его словам, полностью игнорируют российскую позицию и те факторы, которые привели к началу СВО. В то же время сейчас в в Соединенных Штатах появилось желание вникнуть в суть проблемы, так считает глава российского внешнеполитического ведомства.